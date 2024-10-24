تهيمن ثاني أكبر شركة لصناعة شرائح الذاكرة في العالم على سوق أشباه الموصلات ذات الذاكرة عالية النطاق (HBM) وهي مورد رئيسي لشركة إنفيديا العملاقة الأمريكية.

قالت شركة SK hynix إنها حققت صافي ربح بلغ 4.17 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام وأرباح تشغيلية بلغت 4.7 مليارات دولار تجاوزت الرقم القياسي السابق المسجل في الربع الثالث من عام 2018، خلال ذروة طفرة أشباه الموصلات.

تأتي هذه الأخبار بعد أن أعلنت شركة TSMC العملاقة التايوانية الأسبوع الماضي عن زيادة أكبر من المتوقع في صافي ربح الربع الثالث ورفعت توقعات نموها لهذا العام بسبب الطلب "القوي للغاية" على تقنية الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 94 بالمئة على أساس سنوي إلى 12 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، حيث أرجعت الشركة ذلك إلى "التوسع في مبيعات المنتجات المتميزة مثل HBM وeSSD".

وصعدت إيرادات شرائح HBM بأكثر من 70 بالمئة عن الربع السابق و330 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان "بينما نما الطلب على الذاكرة لخوادم الذكاء الاصطناعي مثل HBM وeSSD بشكل ملحوظ هذا العام، تتوقع الشركة أن يستمر هذا الاتجاه العام المقبل".

وأضافت الشركة "هذا لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي يتطور إلى شكل متعدد الوسائط وتستمر شركات التكنولوجيا الكبرى العالمية في الاستثمار لتطوير الذكاء الاصطناعي العام".

وعلى الرغم من هذه الأخبار، انخفضت أسهم SK hynix في تداولات صباح سيول.

وقال الرئيس المالي كيم وو هيون "عززت SK hynix مكانتها كشركة ذاكرة الذكاء الاصطناعي رقم واحد في العالم من خلال تحقيق أعلى أداء تجاري على الإطلاق في الربع الثالث من هذا العام".

قال الرئيس التنفيذي لشركة SK hynix، كواك نوه جونج، هذا الأسبوع إن الشركة لا تزال على المسار الصحيح لبدء الإنتاج الضخم وتوريد رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة HBM3E للعملاء، بما في ذلك شركة إنفيديا، التي تسيطر على حوالي 80 في المائة من سوق أشباه الموصلات العالمية للذكاء الاصطناعي.

أبلغ كواك الصحفيين أنه "لا يوجد تغيير في جدولنا" للإنتاج الضخم لـ HBM3E المكون من 12 طبقة بحلول نهاية العام. وقال: "كل شيء يسير على ما يرام فيما يتعلق بتوقيت الشحن والتوريد".

في يوم الثلاثاء، توقعت مجموعة Trendforce البحثية التي تتخذ من تايبيه مقراً لها أن يتوسع سوق HBM العالمي بنسبة 156 في المائة العام المقبل، ليرتفع من 18.2 مليار دولار هذا العام إلى 46.7 مليار دولار.