وقالت الشركة أمس إن إيراداتها خلال الربع الثالث من العام الحالي زادت بنسبة 1 بالمئة سنويا إلى 15 مليار دولار، وهو ما جاء أقل من تقديرات المحللين.

في الوقت نفسه تكبدت الشركة خسائر ربع سنوية بقيمة 330 مليون دولار مقابل أرباح بقيمة 1.7 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وتباين الأداء بشدة بين قطاعات الشركة المختلفة حيث زادت مبيعات قطاع البرمجيات بنسبة 10 بالمئة تقريبا إلى 6.5 مليار دولار في حين استقرت إيرادات قطاع الاستشارات عند مستوى 5.2 مليار دولار وتراجعت إيرادات قطاع البنية التحتية بنسبة 7 بالمئة إلى 3 مليارات دولار.

وتراجع سعر سهم IBM بعد انتهاء التعاملات الرسمية أمس بنحو 3 بالمئة كرد فعل من المستثمرين على الأداء المخيب للآمال.

يذكر أن السهم لا يزال مرتفعا بنسبة 40 بالمئة هذا العام، حيث يراهن المستثمرون على قدرة الشركة من الاستفادة من موجة الذكاء الاصطناعي من خلال أعمالها.