وقالت وزارة النقل الأميركية، الأربعاء، إنه "في بعض الحالات" أصيب مستخدمو الكراسي المتحركة بجراح، لكنها لم تقدم عددا محددا.

من ناحيتها، قالت أميركان أيرلاينز إنها ضخت استثمارات كبيرة لتحسين التعامل مع الكراسي المتحركة.

ووفقا لقرار الوزارة سيتم خصم 25 مليون دولار من شركة الطيران، أو نصف غرامتها المدنية، مقابل تلك الاستثمارات والتعويضات المدفوعة للركاب المتضررين.

جاءت التحقيقات في هذا الموضوع نتيجة تلقي ثلاث شكاوى رسمية من منظمة "المحاربون القدماء المقعدون" الأميركية ضد أميركان أيرلاينز.

وصادر المحققون مقطع فيديو لحادثة وقعت في مطار ميامي الدولي العام الماضي، ظهر فيه العمال وهم يدفعون كرسيا متحركا أسفل منحدر الأمتعة، فاصطدم الكرسي بأسفل المنحدر، ثم انقلب وسقط على الخرسانة.

وقال وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج إن أمريكان أيرلاينز " "تبدو واحدة من أسوأ المخالفين"، لكن المشاكل التي وجدها المحققون "لا تقتصر على شركة طيران واحدة". مضيفا إن الوزارة تجري تحقيقات مماثلة مع شركات طيران أخرى، لكنه لم يذكر أسماءها.