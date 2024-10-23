وكتب هابيك في ورقة موقف من 14 صفحة أن تشكيل مستقبل صناعي متطور غير ضار بالمناخ يتطلب استثمارات ضخمة، عامة وخاصة، وهو ما تعوقه سياسات التقييد المتعلقة بالميزانية في ألمانيا، بحسب ما نقلته رويترز.

وأضاف "هناك مجال ضئيل للغاية في الميزانية لتمكين الاستثمار الخاص والعام على نطاق أوسع بكثير مما هو عليه اليوم".

وخفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع توقعاته لألمانيا بصورة كبيرة.

وأشار هابيك، الذي جرى تداول اسمه على نطاق واسع كمرشح لحزب الخضر لمنصب المستشار في انتخابات العام المقبل، على وجه التحديد، إلى الحد الأقصى للإنفاق المنصوص عليه في دستور البلاد.

ولتجاوز ذلك، يريد هابيك تأسيس "صندوق ألمانيا" الذي قد يصل حجمه إلى عدة مليارات من اليورو ويهدف إلى تحديث البنية الأساسية وتوفير علاوة استثمارية "غير بيروقراطية" بنسبة 10 بالمئة لجميع الشركات.

ومن المقرر أن يركز الصندوق المقترح بشكل خاص على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة والناشئة.