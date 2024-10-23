وجاء في الوثيقة "هذا المؤتمر يستهدف التوصل إلى مبادرات ملموسة للبلاد، وبخاصة في الجانب الإنساني الذي حددت له فرنسا هدفا طموحا للدعم الدولي بنحو 500 مليون يورو للبنان"، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وقالت إن المساعدات ستستهدف في المقام الأول النازحين في قطاعات الصحة والغذاء والمياه والنظافة والتعليم.

تقول لبنان إنها تحتاج إلى 250 مليون دولار شهريا لمعالجة الأزمة التي أدت إلى نزوح ما بين 500 ألف ومليون شخص من جنوب لبنان منذ شن إسرائيل هجوما واسع النطاق على جماعة حزب الله المدعومة من إيران في سبتمبر.

وتشير الوثيقة إلى أن المؤتمر سيدعو أيضا إلى حل دبلوماسي للأزمة على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 الذي أنهى الجولة السابقة من الصراع بين إسرائيل وحزب الله 2006 وتقديم دعم إضافي لقوات الأمن اللبنانية التي تعتبر ضامن الوحدة والاستقرار في البلاد.