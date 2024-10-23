وحققت الشركة زيادة كبيرة في صافي الأرباح على أساس سنوي بلغ 145 بالمئة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ليقفز من 164 مليون درهم إلى 402 مليون درهم، بدعم من الأداء التشغيلي القوي والتوسع الإستراتيجي في مشاريع جديدة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".

كما ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 3.975 مليار درهم، بزيادة قدرها 110 بالمئة بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2023.

وحققت الشركة معدلات نمو قياسية في صافي الأرباح خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث سجلت صافي ربح قدره 904 ملايين درهم، بزيادة بلغت 122 بالمئة بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2023.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 أعلى مستوى له على الإطلاق مسجلاً 9.78 مليار درهم، بزيادة قدرها 96 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وكان التداول بأسهم "إن إم دي سي إنرجي" قد بدأ في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 11 سبتمبر 2024، بعد طرح عام أولي ناجح شهد إقبالاً واسعاً من الأفراد والمستثمرين وطلبات اكتتاب فاقت العدد المحدد بأكثر من 31.3 مرة.

وقال محمد حمد المهيري، رئيس مجلس إن إم دي سي إنرجي: يعكس أداؤنا المالي المتميز في الربع الثالث من العام مرونة شركتنا ونظام عملها الدقيق والطموح، والذي توجناه بإطلاق الطرح العام الأولي التاريخي، مما يمثل علامة واضحة على انطلاقتنا نحو مستقبل واعد، وسنواصل التعاون الوثيق مع شركائنا لاستغلال الفرص الجديدة في المدى القريب".