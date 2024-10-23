وانخفض الذهب في المعاملات الفورية أكثر من واحد بالمئة إلى 2721.12 دولار للأونصة بحلول الساعة 1410 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2758.37 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2734.60 دولار.

وعادة ما يكون الذهب وسيلة للتحوط في مواجهة الغموض في الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية. وارتفع بأكثر من 31 بالمئة هذا العام.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية 0.3 بالمئة ليقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عائدات السندات الأميركية إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

وقال أولي هانسن المسؤول عن استراتيجية السلع الأولية في ساكسو بنك، لوكالة رويترز: "إنها حالة الضبابية المرتبطة بالانتخابات الأميركية وزيادة أعباء الدين في الولايات المتحدة. يتعين عليهم إصدار (أدوات) دين بمليارات الدولارات قبل الانتخابات مباشرة في سوق يسودها نسبيا ضعف المعاملات والتوتر".

وأظهر استطلاع جديد لوكالة رويترز/إبسوس أن نائبة الرئيس الأميركي مرشحة الحزب الديمقراطي كاملا هاريس متقدمة بنسبة طفيفة على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بواقع 46 بالمئة مقابل 43 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 3.1 بالمئة إلى 33.74 دولار للأوقية بعد أن وصلت لأعلى مستوى منذ أواخر 2012 عند 34.87 دولار في الجلسة السابقة.

وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 1018.65 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1055.98 دولار.