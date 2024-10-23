وأضاف بدوي أن مصر تخطط لزيادة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في 2025.

وفي سياق آخر، أعاد وزير البترول تأكيدات الحكومة، بأن مصر لا تعتزم رفع أسعار المنتجات البترولية خلال الأشهر الستة المقبلة.

ورفعت مصر أسعار الوقود بما تتراوح بين 11 و17 بالمئة الأسبوع الماضي، لكن بدوي قال إنه رغم الزيادة فإن الحكومة لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه مصري (205.34 مليون دولار) شهريا على دعم الوقود.