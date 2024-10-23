وأضافت أن مخزونات الخام ارتفعت 5.5 مليون برميل إلى 426 مليون في الأسبوع مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاعها 270 ألف برميل تقريبا.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 346 ألف برميل في الأسبوع.

وزادت معدلات تشغيل المصافي 1.8 بالمئة في الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت 0.9 مليون برميل في الأسبوع إلى 213.6 مليون، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بهبوطها 1.2 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة تقلص مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 1.1 مليون برميل في الأسبوع إلى 113.8 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 1.7 مليون.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع 913 ألف برميل في اليوم خلال نفس الأسبوع.