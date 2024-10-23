وأعلن البنك في بيان إلى السوق السعودي أن أرباح البنك خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت نحو 702.7 مليون ريال (نحو 187 مليون دولار)، مقابل ربح بنحو 616.2 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي أرباح بنك البلاد بنسبة 4.7 بالمئة في الربع الثالث من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 670.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2024.

وقال البنك إن صافي الدخل ارتفع في الربع الثالث نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8 بالمئة، بسبب ارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، صافي دخل الأتعاب والعمولات، ومكاسب تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الأخرى.

وأضاف في البيان أن ذلك قابله انخفاض في صافي المكاسب من الاستثمارات وتوزيعات الأرباح.