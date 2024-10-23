وأوضح البنك في بيان أن الأرباح قد تراجعت في 9 أشهر بنسبة 10.7 بالمئة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

كما بلغت ربحية السهم 49.4 فلسا للسهم.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن الأرباح الصافية في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر الماضي بلغت 25.8 مليون دينار (نحو 85.1 مليون دولار) بانخفاض نسبته 13.6 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

وأرجع البنك التجاري الكويتي انخفاض صافي الأرباح مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي إلى زيادة استردادات خسائر القروض خلال العام الماضي نتيجة حكم قضائي، إضافة إلى الزيادة في المصاريف التشغيلية التي عوضها بشكل جزئي ارتفاع صافي إيرادات الفوائد والدخل من الرسوم والعمولات.