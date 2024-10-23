وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار، أو 1.5 بالمئة، إلى74.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 1255 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.10دولار، أو 1.53 بالمئة أيضا، إلى 70.64 دولارا للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط عند التسوية في الجلستين السابقتين لتعوض جزءا من خسائر الأسبوع السابق التي تجاوزت سبعة بالمئة. وأدت المخاوف إزاء الطلب الصيني وانحسار المخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط من الشرق الأوسط إلى انخفاض الأسعار.

وأشارت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، إلى أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 1.64 مليون برميل الأسبوع الماضي، مما أثر على الأسعار. وتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم زيادة قدرها 300 ألف برميل في مخزونات الخام.

ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية عن المخزونات النفطية في الولايات المتحدة الساعة 10:30 من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1430 بتوقيت غرينتش).

وذكر محللون أن ارتفاع الأسعار أمس الثلاثاء ربما يرجع إلى عدم تحقيق زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحدث إلى إسرائيل أي نتائج، بحسب وكالة رويترز.

ودعا وزير الخارجية الأميركي اليوم الأربعاء إلى وقف القتال بين إسرائيل وحركتي حماس وحزب الله، لكن الضربات الجوية الإسرائيلية المكثفة على مدينة ساحلية لبنانية تظهر عدم تراجع وتيرة القتال.

وقال ييب جون رونج خبير الأسواق في آي.جي "يتوقع المشاركون في السوق استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة أطول".