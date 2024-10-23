وجاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال قمة لزعماء الدول الأعضاء في مجموعة بريكس.

وأضاف: "دول بريكس من أكبر منتجي الحبوب والبقول والبذور الزيتية في العالم. ولذلك، اقتراحنا إنشاء بورصة لتداول الحبوب بين أعضاء المجموعة".

وذكر أن البورصة: "ستساهم في جعل مؤشرات أسعار المنتجات والمواد الخام أكثر عدلا ويمكن التنبؤ بها نظرا لأهميتها في ضمان الأمن الغذائي".

وتابع بوتين قائلا: "تنفيذ هذه المبادرة سيساهم في حماية الأسواق المحلية من التدخلات الخارجية السلبية والمضاربة ومحاولات إحداث نقص غذائي غير حقيقي".

واقترح أيضا إنشاء منصة منفصلة لتداول المعادن النفيسة والألماس.

وأشار بوتين في كلمته أيضا إلى إنشاء منصة استثمارية لمجموعة بريكس لتسهل الاستثمارات المتبادلة بين دول المجموعة مع إمكانية استخدامها أيضا في دول أخرى في الجنوب العالمي.