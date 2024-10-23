وأبلغ يلماز الصحفيين في البرلمان أمس الثلاثاء أنه تم إنفاق نحو 70 مليار دولار من ميزانية الحكومة للإغاثة وإعادة البناء منذ وقوع الزلزال الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وإلحاق أضرار بنحو 300 ألف مبنى.

وأضاف "أنفقنا نحو 2.6 تريليون ليرة (على تبعات الزلزال) من الموازنة خلال العامين الماضيين. وهذا رقم ضخم يعادل نحو 70 مليار دولار. واعتبارا من العام المقبل ستقل الحاجة إلى هذا الإنفاق".

ووفقا لموازنة 2025 المقدمة إلى البرلمان، خصصت تركيا 584 مليار ليرة (17.05 مليار دولار) للإنفاق على الأمور المتعلقة بالزلزال، أو نحو 0.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت الميزانية المخصصة للزلزال 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و2.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.

وقدرت الحكومة واقتصاديون من قبل أن التكلفة الإجمالية لإغاثة ضحايا الزلزال وإعادة بناء الأقاليم الجنوبية المتضررة ستتجاوز مئة مليار دولار.