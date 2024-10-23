وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لارس فيول لوكالة رويترز هذا الشهر إن الشركة تستكشف التوسع في بقية أنحاء أفريقيا.

وتختبر بارجو السوق المصرية منذ العام الماضي من خلال 150 نقطة استلام. ويعني الإطلاق أنها ستمتلك الآن أكثر من 500 نقطة استلام في البلاد، حيث تقول الشركة إنها تخطط للتوسع إلى سبعة آلاف نقطة في جميع أنحاء أفريقيا بحلول عام 2026.