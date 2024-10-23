وقال مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف خالد العصيمي للصحفيين بعد حفل التوقيع إن القيمة الإجمالية للعقود تبلغ نحو 400 مليون دينار، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأضاف العصيمي "هذه أول مرة بالكويت يتم توقيع 18 عقدا (تشمل) على جميع مناطق الكويت".

وأشار إلى أن الشركات الموقعة منها شركة ليماك التركية وشركة قطرية وباقي الشركات كويتية.