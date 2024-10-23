بلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين 1.58 مليار دولار خلال الربع الثالث، مقارنة بــ 1.13 مليار دولار متوقعة. كما حققت البنك إيرادات بنحو 8.09 مليار دولار مقابل توقعات بنحو 7.9 مليار دولار .

وزاد دخل العمولات والرسوم بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.7 مليار دولار، وبلغت التدفقات الصافية عبر الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول 29.11 مليار دولار.

يأتي ذلك بعدما سجل أكبر مقرض في ألمانيا خسائر بأكثر من 154 مليون دولار في الربع الثاني، عقب تخصيص مبلغ كبير للدعاوى القضائية الخاصة بعملية إعادة شراء أسهم “بوست بنك”.

وقام البنك بتسوية تلك النزاعات وأطلق 475 مليون دولار من مخصصات التسوية في الربع الثالث مما ساعد على زيادة الأرباح، قائلًا إنه تقدم بطلب لإعادة شراء الأسهم.

وصرح “كريستيان سوينج” المدير التنفيذي للبنك لشبكة “سي إن بي سي” قائلاً: سنواصل مسارنا نحو النمو المربح، وتجاوز أهدافنا فيما يتعلق بتوزيعات رأس المال على المساهمين.