وقال بوتين على هامش الاجتماع الموسع لقادة مجموعة بريكس في روسيا، الأربعاء، إن بلاده اقترحت أيضا إنشاء بورصة مخصصة لتداول الحبوب بين الدول الأعضاء في المجموعة، مع إمكانية توسيعها لاحقا لتشمل سلعا أخرى.

وأوضح أن مثل هذه البورصة ستساعد في حماية التجارة بين دول المجموعة والدول الأخرى في الجنوب العالمي من التقلبات المفرطة في الأسعار.

كما أكد بوتين أن روسيا تدعم أيضا إقامة منصة خاصة في "بريكس" للمعادن النفيسة وخاصة الماس.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "بريكس" تتعاون مع منظمة التجارة العالمية، كما أنها قامت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم اقتصادات أعضائها.

من جانبه، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن التعاون بين الدول الأعضاء في "بريكس" يفتح فصلا جديدا من التنمية، مشيرا إلى وجود تغيرات ملحوظة في العالم، وأن الثقل الاقتصادي بات يتجه نحو الدول النامية.

كما أكد ضرورة تشجيع تعدد الأقطاب وإصلاح الحوكمة العالمية.