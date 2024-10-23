وتعد المشاركة الأولى لدولة الإمارات في القمة بصفتها عضواً في مجموعة "بريكس".

وتعقد القمة التي ترأسها روسيا في دورتها هذا العام تحت شعار" التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، بمشاركة قادة عدد من دول المجموعة ورؤساء حكوماتها بجانب ممثلي الدول المدعوة وعدد من المنظمات الدولية.

وتوسعت المجموعة، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لتشمل أيضا الإمارات ومصر وإثيوبيا وإيران.