وانخفضت أرباح المؤسسة المالية البريطانية للسهم العادي إلى 3ر5 بنس من 9ر5 بنس في العام السابق. وتراجعت الأرباح الأساسية لتلك الفترة إلى نحو 7 مليارات دولار من 7.8 مليارات دولار في العام السابق.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الضرائب في تلك الفترة 6.7 مليارات دولار مرتاجعة بنسبة 12بالمئة من 7.44 مليار دولار في العام السابق.

كما تراجعت الأرباح الصافية للبنك في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر بنسبة 4 بالمئة إلى 5.6 مليار دولار من 5.86 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي.

ولكن إجمالي الدخل في الاشهر التسعة الاولى من 2024 ارتفع إلى 35 مليار دولار من 26 مليار دولار.

انخفاض الفائدة بوتيرة أسرع

رجح اقتصاديون أن تشهد المملكة المتحدة انخفاض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في السابق ونتيجة لذلك، يتوقع الاقتصاديون تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس ليبلغ سعر الفائدة 3% بحلول سبتمبر 2025، وإلى 2.75% في نوفمبر من العام المقبل.

وفي الاجتماع الأخير لبنك إنكلترا، أشار مسؤولي البنك إلى أن المسار التدريجي لتيسير السياسة النقدية سيستمر بشكل خاص وأن تضخم الخدمات لا يزال متصاعداً.

وكان بنك إنجلترا، قد خفض معدل الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5 بالمئة، وذلك لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا مطلع عام 2020، بعد أن رفعها لأعلى مستوياتها منذ 16 عاما من أجل كبح التضخم.