وأوضح البنك في بيان، الأربعاء، أن الأرباح قد ارتفعت خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 34 بالمئة، لتصل إلى 2.67 مليار درهم (نحو 726.9 مليون دولار) قبل خصم الضريبة.

وبلغت أرباح البنك 2.39 مليار درهم بعد خصم الضريبة.

وقال البنك إن الدخل من العمليات التشغيلية قد ارتفع بنسبة 11 بالمئة، ليصل إلى 4.71 مليارات درهم، كما زاد الدخل الصافي من الفوائد بنسبة 1 بالمئة، ليصل إلى 3.14 مليارات درهم.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفعت أرباح البنك بنسبة 30 بالمئة، لتصل إلى 7.7 مليارات درهم قبل الضريبة.

وبلغت الأرباح الصافية 6.8 مليارات درهم بعد الضريبة.

وقال بنك أبوظبي التجاري إن الدخل من العمليات التشغيلية قد بلغ 14 مليار درهم.

وقال البنك إن الدخل من العمليات التشغيلية قد بلغ 14 مليار درهم، كما تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 60 نقطة أساس لتصل إلى 31.9 بالمئة.