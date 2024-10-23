وجاءت المبيعات أفضل من توقعات LSEG التي كانت تشير إلى 14.9 مليار فرنك.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، زادت مبيعات المجموعة بواقع 6 بالمئة، على أساس العملة المعدلة، لتصل إلى 45 مليار فرنك سويسري (حوالي 52 مليار دولار) من 44 مليار فرنك العام الماضي.

وأشارت المجموعة إلى أن الطلب القوي على الأدوية الجديدة ، مثل دواء العين "فابيسمو" وعلاج التصلب المتعدد "أوكريفوس"، بالإضافة إلى منتجات التشخيص، عوض أكثر من الانخفاض المتوقع في المبيعات المرتبطة بكوفيد-19، وتآكل الهامش بسبب الأدوية العامة.

وزادت مبيعات قسم الأدوية بواقع 7 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 34.3 مليار فرنك. كما زادت مبيعات الأعمال الأساسية، باستثناء منتجات كوفيد-19، بنسبة 9 بالمئة.

وفي الولايات المتحدة وكذلك في أوروبا، زادت المبيعات بنسبة 7 بالمئة في تلك الفترة.

بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للعام المالي 2024، تواصل المجموعة توقع زيادة في مبيعات المجموعة المعدلة حسب العملة، في نطاق أحادي الرقم المتوسط.

وأضافت "روش" أنها تتوقع زيادة أخرى في أرباح السهم لديها بالفرنك السويسري.