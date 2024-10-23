وذكرت المجموعة أن التمديد يتضمن إلغاء الرحلات من طهران وإليها حتى 31 يناير والرحلات من بيروت وإليها حتى 28 فبراير.

وتضم مجموعة لوفتهانزا شركات لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية (سويس) والخطوط الجوية النمساوية وشركة بروكسل للطيران ويورو وينجز.

وقالت الخطوط الجوية السويسرية (سويس) في بيان منفصل إنها قررت إلغاء رحلاتها إلى بيروت حتى 18 يناير 2025، لضمان تلقي ركابها وطاقمها تأكيدات بشأن مواعيد الرحلات.

وكانت لوفتهانزا قد قررت تعليق رحلاتها اليومية من فرانكفورت إلى العاصمة الصينية بكين.

وأعلنت متحدثة باسم الشركة في فرانكفورت الاثنين أنه اعتبارا من جدول الرحلات الشتوية الذي يبدأ يوم الأحد المقبل (27 أكتوبر) لن يتم تسيير رحلات إلى تلك الوجهة مؤقتا لأسباب اقتصادية.

وفي المقابل أوضحت المتحدثة أن لوفتهانزا تواصل تقديم رحلات يومية مباشرة إلى بكين عبر مركزها الثاني في ميونخ. وتُستخدم الشركة في هذه الوجهة طائرة إيرباص من طراز "إيه 350"، وهي طائرة أكثر حداثة ومنخفضة في تكاليف وقود.

وكانت الشركة تستخدم طائرة من الطراز الأقدم "إيه 340" في رحلاتها السابقة من فرانكفورت إلى بكين.