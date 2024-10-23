وبلغت الأرباح الأساسية للشركة 2.61 دولار لكل سهم مقابل 2.33 دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.

في الوقت نفسه بلغت أرباح تشغيل الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد والاهلاك وخدمة الديون خلال الربع الثالث 865 مليون دولار مقابل 738.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما زاد صافي إيرادات الشركة المشغلة لبورصة فرانكفورت للأوراق المالية بنسبة 18 بالمئة سنويا إلى 1.514 مليار دولار مقابل 2.029 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.

توقعات إيجابية

تتوقع شركة تشغيل البورصات الألمانية أن يرتفع صافي إيراداتها لعام 2024 إلى 6.28 مليار دولار كما توقعت أن يكون صافي الدخل قبل الفوائد والضرائب والأهلاك والاستهلاك في نطاق يتراوح بين 3.56 و3.67 مليار دولار.

وقال جريجور روتمير المدير المالي لدويتشه بورصه تعليقا على النتائج "استمر نمو إيراداتنا بشكل إيجابي خلال الربع الثالث.. ورغم تباطؤ الرياح المواتية نتيجة بدء الخفض التدريجي لأسعار الفائدة، فإننا نتطلع إلى نشاط أساسي شديد الجاذبية مع احتمالات نمو كبيرة"

وفيما يتعلق بالتوقعات الاستراتيجية، قال ستيفان ليثنر، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة دويتشه بورس إيه جي: "نحن على المسار الصحيح لتنفيذ استراتيجيتنا أفق 2026. إن النمو الربعي الجيد جدًا لوحدات أعمالنا، جنبًا إلى جنب مع التكامل الناجح لشركة SimCorp هي علامات واضحة على التقدم. نحن نعمل بدافع كبير وتركيز على تنفيذ استراتيجيتنا ونحن واثقون جدًا من تحقيق أهدافنا المالية لعام 2026."