تحركات الأسهم

بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة. وتخلى المؤشر الفرعي لأسهم البنوك عن بعض المكاسب مع تراجع سهم "دويتشه بنك" بنسبة 2.7 بالمئة.

وإلى جانب موسم نتائج الشركات، الذي يرى فيه المستثمرون مؤشرا على وضع الاقتصاد الأوروبي، تتجه كافة الأنظار إلى سباق الانتخابات الأميركية ومسار خفض أسعار الفائدة في بنوك مركزية رئيسية.

وأعلنت لوريال الفرنسية نمو مبيعات الربع الثالث لكنها قالت إنها تأثرت سلبا بانخفاض ثقة المستهلكين في الصين.

وتراجع سهمها ثلاثة بالمئة.

وتجاوزت نتائج بنك لويدز البريطاني التوقعات وهو ما أرجعه إلى زيادة الثقة المالية بين عملائه، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سهمه 1.8 بالمئة.

وفي سويسرا، زاد سهم شركة "روش" بنسبة 0.5 بالمئة بعد أن قالت الشركة إن مبيعات الربع الثالث صعدت تسعة بالمئة بعد التعديل بتأثير من مبيعات عقاري "هيمليبرا" و"فابيزمو".

وبعد فتح السوق بفترة وجيزة كان سهم توله الرابح الأكبر في أوروبا وقفز عشرة بالمئة بعد نشر الشركة لنتائج الربع الثالث.