وأجرى معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مصرف "تيم بنك" استطلاعا للوقوف على أشكال التمويل التي يستخدمها الألمان، وشمل الاستطلاع 3160 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و 79 عاما خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وبحسب الاستطلاع، استخدم إجمالا حوالي 73 بالمئة من الألمان خيار تمويل واحد على الأقل من قبل. وذكر 38 بالمئة أنهم لجأوا للشراء عبر الائتمان، في حين قال 29 بالمئة آخرون إنهم استخدموا تسهيلات السحب على المكشوف في مصرفهم. واختار 26 بالمئة آخرون الشراء عبر التقسيط، بينما حصل 28 بالمئة على قروض للمشتريات الأكبر، مثل العقارات.

وذكر "تيم بنك" أن أولئك الذين لديهم المزيد من المال هم أكثر عرضة لاستخدام التمويل. وبحسب البيانات، يتمتع 46 بالمئة من بين أولئك الذين سبق لهم الحصول على قرض للمشتريات الأكبر بدخل صافي شهري للأسرة قدره 4 آلاف يورو على الأقل.

وتختلف الصورة بالنسبة للأشخاص الذين لديهم دخل أقل، حيث اختار 13 بالمئة من الذين لديهم دخل أسرة شهري يقل عن 1000 يورو تسديد مشتريات كبيرة عبر قروض أو لجأوا إلى قرض التقسيط الكلاسيكي.

ومع ذلك، قال 27 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع إنهم لا يلجأون لخيار التمويل، وذكر 56 بالمئة أنهم يستخدمونه فقط في حالات استثنائية.

وأعرب 30 بالمئة من الألمان عن قلقهم من أنهم لن يتمكنوا من تلبية التزاماتهم في الدفع في الوقت المحدد. وأظهر الاستطلاع أيضا أن نحو ثلث الألمان لديهم أموال شهرية متاحة بمقدار أقل مما كان عليه الحال قبل عام.