وشهد الين أكبر تحرك بين العملات وتراجع إلى 152 مقابل الدولار لأول مرة منذ 31 يوليو مع استمرار ارتفاع الدولار والعائد على سندات الخزانة الأميركية.

تحركات الأسعار

ارتفع مؤشر الدولار على مدى ثلاثة أسابيع ليسجل أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس عند 104.9 مع تبدد توقعات خفض حاد للفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية المبشرة.

وجرى تداول الدولار عند 152.08 ين بارتفاع 0.65 بالمئة.

وكشف استطلاع لرويترز/إبسوس تقدم مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية كاملا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترامب على نحو طفيف بنسبة 46 بالمئة مقابل 43 بالمئة.

كما تعقد اليابان الانتخابات العامة في 27 أكتوبر.

واستقر مؤشر الدولار في المجمل عند 104.13. وارتفع المؤشر بأكثر من ثلاثة بالمئة هذا الشهر.

وسجل اليورو في أحدث معاملاته انخفاضا إلى 1.08035 دولار بعد تراجعه إلى أدنى مستوى منذ الثاني من أغسطس عند 1.0792 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني وجرى تداوله مقابل 1.29925 دولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 19 أغسطس عند 1.2945 دولار في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للعملات الرقمية، تراجعت بتكوين 0.71 بالمئة إلى 67002.42 دولار.