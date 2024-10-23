وقالت الشركة إن أرباحها ربع السنوية بلغت 766 مليون دولار بما يعادل 0.77 دولار للسهم، مقابل 518 مليون دولار بما يعادل 0.51 دولار للسهم خلال الربع الثالث من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 48 بالمئة.

وبلغت أرباح بيكر هيوز خلال الربع الثالث بعد استبعاد البنود الخاصة 666 مليون دولار بما يعادل 0.67 دولار للسهم، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحا بمعدل 0.61 دولار للسهم.

وقالت الشركة الأميركية إن إيراداتها ربع السنوية زادت بنسبة 4 بالمئة سنويا إلى 6.9 مليار دولار مقابل 6.6 مليار دولار في العام الماضي.