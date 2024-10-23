وقالت الشركة إن مبيعاتها بعد استبعاد المتغيرات الموسمية زادت بنسبة 3.4 بالمئة سنويا.

وزادت إيرادات الشركة من المنتجات المهنية بنسبة 4.8 بالمئة إلى 1.16 مليار يورو، في حين تراجعت إيرادات المنتجات الاستهلاكية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 3.75 مليار يورو.

وزادت مبيعات مجموعة منتجات لوريال لوكس بنسبة 8 بالمئة إلى 3.77 مليار يورو، في حين تراجعت إيرادات منتجات التجميل الجلدية بنسبة 1.6 بالمئة إلى 1.6 مليار يورو.

وقال نيكولا هايرونيم الرئيس التنفيذي لشركة لوريال تعليقا على هذه الأرقام: "حققنا نموا قويا يزيد على 6 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى، مع توازن جيد بين القيمة والكم، رغم الاضطرابات العديدة التي أثرت سلبا على نتائج الربع الثالث".

وأضاف: "كما توقعنا، كان نمو سوق مستحضرات التجميل العالمية طبيعيا خلال العام. في الأسواق المتقدمة، جاء ذلك مع التراجع التدريجي للأسعار بعد عامين من التضخم المرتفع. ورغم ذلك ظلت اتجاهات السوق الأساسية قوية في أوروبا وأمريكا الشمالية بالاضافة إلى الأسواق الصاعدة. والموقف في السوق الصينية أصبح أشد صعوبة، لكننا نؤمن بمستقبل هذه السوق، ونأمل أن تساعد الحوافز الحكومية في تحسن ثقة المستهلكين".