ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي قوله إن المحادثات ستنعقد على هامش قمة بريكس في مدينة قازان بجنوب روسيا.

كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله "من المحتمل تماما أن يعطي الزعيمان تعليماتهما للإدارات المعنية لتطوير هذه المشروعات.

محطات نووية في تركيا

كان وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدا قد أكد في تصريحات سابقة إن بلاده تجري محادثات مع روسيا وكوريا الجنوبية فيما يتعلق بإنشاء محطة نووية في إقليم سينوب بشمال البلاد.

وتبني شركة "روس أتوم" الروسية بالفعل أول محطة نووية تركية بإقليم مرسين بجنوب البلاد وتحديد في مدينة أكويو حيث وصلت تكلفتها إلى نحو 20 مليار دولار.

وقال بيرقدار في تصريحات لقناة تلفزيونية إن أنقرة تجري محادثات أيضا مع الصين لإنشاء محطة نووية ثالثة في منطقة تراقية غرب تركيا.

وتقترب تركيا من التوصل إلى اتفاق مع الصين لبناء محطة جديدة للطاقة النووية، وهي خطوة من شأنها أن تمثل قفزة في الجهود التركية لخفض واردات النفط والغاز التي بلغت أكثر من 80 مليار دولار.

تركيا ومجموعة البريكس

ينضم الرئيس رجب طيب أردوغان إلى قمة مجموعة البريكس التي تعقد في مدينة قازان الروسية بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتن.

وقالت تركيا الشهر الماضي إنها طلبت الانضمام إلى مجموعة دول الأسواق الناشئة. وإذا تم قبولها، فستكون أول عضو في حلف شمال الأطلسي في كتلة ترى نفسها بمثابة ثقل موازن للقوى الغربية.

ويشارك في الاجتماعات 36 دولة، بينها 22 على أعلى مستوى وقيادات 6 منظمات دولية، يناقشون قضايا التفاعل بين دول الأغلبية العالمية، في حل الأزمات الملحة، بما في ذلك تحسين بنية العلاقات الدولية، وضمان التنمية المستدامة للأمن الغذائي والطاقة، إضافة إلى الوضع المتفاقم في الشرق الأوسط.