وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن مسنا توفي في كولورادو وعولج 10 آخرون في المستشفيات فيما يتعلق بتفشي البكتيريا الإشريكية القولونية (إي.كولاي)، مع بدء ظهورها في 27 سبتمبر.

وتم الإبلاغ عن 49 حالة في 10 ولايات، وكانت أعلى الأرقام في كولورادو ونبراسكا. وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن عدد الحالات من المرجح أن يكون أعلى بكثير من العدد المبلغ عنه.

وذكرت وكالة أسوشيتيد برس أنه تم الإبلاغ عن حالات العدوى في الفترة ما بين 27 سبتمبر و11 أكتوبر في كولورادو وأيوا وكنساس وميسوري ومونتانا ونبراسكا وأوريجون ويوتا وويسكونسن ووايومنغ، مشيرة إلى تسجيل 23 حالة في كولورادو، تليها نبراسكا بتسع حالات كثاني أكبر عدد إصابات على مستوى الولايات.

يذكر أن الإيشيريشيا إيكولي هي بكتيريا ومعظمها غير ضار ولها أثر معوي صحي، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض. لكن بعض السلالات يمكن أن تصيب الأشخاص بالإسهال والالتهاب الرئوي ويمكن أن تؤدي حتى إلى الوفاة بسبب الفشل الكلوي.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان لها: "تظهر البيانات الوبائية أن شطائر الهامبورجر التي تقدم في ماكدونالدز ملوثة بالإشيريشيا إكولي وتتسبب في إصابة الناس بالمرض".

وقالت ماكدونالدز إن البصل يبدو أنه وراء تفشي المرض.

وشهدت أكبر سلسلة للوجبات السريعة في العالم انخفاضا في أسعار أسهمها بأكثر من 6 بالمئة في بعض الأحيان في تعاملات ما بعد ساعات العمل في الولايات المتحدة الثلاثاء.

ويمكن أن تسبب السلالة المعنية مرضا خطيرا، وكانت مصدر تفش عام1993 أودى بحياة أربعة أطفال تناولوا شطائر غير جيدة الطهي فيمطاعم جاك إن ذا بوكس.

وقالت ماكدونالدز في بيان إنها ستزيل مؤقتا شطائر (كوارترباوندر) من مطاعمها في المناطق المتضررة، مضيفة أنها تعمل مع الموردين لتجديد الإمدادات في الأسبوع المقبل.

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‬تشمل أعراض الإشريكية القولونية تقلصات شديدة في المعدة والإسهال والقيء.