ويخفض تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا إنتاج النفط منذ أواخر عام 2022 لكن من المتوقع أن يرفع الإنتاج في ديسمبر، مما قد يعزز الإيرادات للدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع أن تبقى أسعار النفط الخام منخفضة على نطاق واسع لتسجل في المتوسط 76.75 دولار للبرميل العام المقبل، ارتفاعا من حوالي 74.8 دولار حاليا، وفقا لاستطلاع منفصل لرويترز.

وتوقع استطلاع رويترز الذي أجري في الفترة من التاسع من أكتوبر إلى 22 من الشهر نفسه وشمل 21 خبيرا اقتصاديا أن ينمو الاقتصاد السعودي 4.4 بالمئة في عام 2025، وهي أسرع وتيرة في ثلاث سنوات، مقابل توقعات بالنمو 1.3 بالمئة هذا العام.

كما توقع الخبراء أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا في المتوسط 4.1 بالمئة ​​العام المقبل، ارتفاعا من توقعات بالنمو 3.7 بالمئة في استطلاع أجري في يوليو. وتوقع الخبراء نمو 1.8 بالمئة لعام 2024.