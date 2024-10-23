ويحمل "دلّول" خبرة تزيد عن ثلاثة عقود في قيادة وتنفيذ برامج السحابة والذكاء الاصطناعي في شركة "مايكروسوفت"، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لشركة "جي 42" الرامية إلى تعزيز نمو المجموعة على المستوى العالمي.

وشغل دلّول سابقًا منصب نائب رئيس "مايكروسوفت" لقسم هندسة تجربة العملاء في "Azure AI"، حيث اكتسب خبرة واسعة في تحويل الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات تجارية، واعتماد المؤسسات له وتطوير إستراتيجيات المنتجات.

وقال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي 42": "يُعد انضمام علي دلّول كرئيس تنفيذي للإستراتيجية في المجموعة نقطة تحوّل محورية لـ "جي 42"، فخبرته الواسعة ورؤيته العميقة في برامج الذكاء الاصطناعي عنصر أساسي سيسهم في تحقيق أهدافها في التوسع على نطاق عالمي، ودفع مبادراتنا الإستراتيجية بهدف ترسيخ مكانة المجموعة كشركة رائدة مسؤولة في المشهد المتسارع الذي يشهده الذكاء الاصطناعي".

من جانبه قال علي دلّول: "يشرفني أن أكون جزءًا من فريق يقع في طليعة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما لمسته بنفسي خلال العام الماضي. إن التفاني الذي تظهره "جي 42" في توظيف الذكاء الاصطناعي لإحداث تأثير عالمي إيجابي يتوافق تماماً مع رؤيتي الشخصية حول القدرة التحويلية للتكنولوجيا على القطاعات والعودة بالنفع على حياة الناس والمجتمعات، كما أتطلع إلى الإسهام في هذه الرسالة المتميزة والتعاون مع الفريق لاكتشاف القدرات المتقدمة في مجال الذكاء الصناعي في المستقبل".

وسيتولى دلّول أيضًا، من مقره في الولايات المتحدة، منصب الرئيس التنفيذي لأعمال "جي 42" في أميركا، حيث سيقود عمليات الشركة ويدير المشاريع الرئيسية عبر خطوط المنتجات المتعددة لـها ونظام الشراكات الواسعة.