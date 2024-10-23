وتسعى بريبكو من خلال هذا التمويل، الذي اكتمل بنهاية شهر سبتمبر 2024، إلى دعم رؤيتها وخططها، لتبسيط كل ما يتعلق بالقطاع العقاري ومعاملاته، لتكون متاحة أمام مختلف الشرائح والأفراد.

وتعليقا على ذلك، قالت أميرة سجواني، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنصة بريبكو: "يمثل هذا التمويل علامة فارقة لشركة بريبكو، وخطوة بارزة لتحقيق أهدافها المتمثلة في تبسيط رحلة عملائنا في كل ما يتعلق بالقطاع العقاري. اليوم، تصنف العقارات على أنها أكبر فئة من فئات الأصول على مستوى العالم، ولكن بالنسبة لشريحة واسعة من الأفراد الراغبين بالاستثمار فيها فإن هنالك الكثير من المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك. لذا، نسعى من خلال منصة بريبكو إلى خلق بيئة عقارية نموذجية وبسيطة، في الوقت ذاته، بما يعود بالنفع على الجميع. من خلال هذا الاستثمار، يمكننا تعزيز منظومتنا العقارية، وطرح فرص جديدة وفتح الأبواب لتحقيق الحرية العقارية أمام جميع الأفراد".

من جانبه، قال محمود عدي، الشريك المؤسس في شركة شروق بارتنرز: "نتطلع دائماً إلى دعم جهود الشركات الرائدة، التي تسعى إلى استثمار التكنولوجيا، وتسخيرها في تعزيز النمو في القطاعات الرئيسية مثل القطاع العقاري، ومنصة ريبكو الرقمية خير مثال على ذلك. إن نهجها المبتكر، وخاصة في الملكية الجزئية والتمويل الجماعي للعقارات، يسهل من عملية الاستثمار العقاري أمام شريحة واسعة من الأفراد، مما يخلق فرصاً جديدة من الاستثمارات. إننا على ثقة بأن بريبكو ستعيد صياغة مفهوم الاستثمار العقاري، ونحن متحمسون لأن نكون جزءا من رحلتهم الهادفة إلى تمكين حرية تملك العقارات أمام الجميع".

تحول كبير في القطاع العقاري

تقدم بريبكو خدمات متعددة تهدف إلى تبسيط ورقمنة تجارب العملاء في القطاع العقاري، مما يجعلها أكثر سهولة ويسرا. وتركز المنصة حاليا على أربعة أقسام رئيسية هي: "بريبكو بلوكس"، و"بريبكو مورغيج"، و"بريبكو إكسكلوسفز"، و"بريبكو جولدن فيزا".

تركز منصة "بريبكو بلوكس" على الملكية الجزئية للعقارات، وهي مرخصة من قبل "سلطة دبي للخدمات المالية". وتتيح المنصة الاستثمار بدءًا من 2000 درهم (544.5 دولار)، وقد مولت 9 عقارات بالكامل منذ الإطلاق الرسمي لها، وتخطط لإضافة مزيد من فرص الاستثمار العقاري في الأشهر المقبلة.

ومن خلال منصة "بريبكو مورغيج"، يمكن للأفراد الحصول على تمويلات عقارية بشكل مباشر وبطريقة سلسة. في سبتمبر الماضي، تمكنت المنصة من تسهيل عمليات تمويل عقاري بأكثر من نصف مليار درهم (136.129 ألف دولار) خلال شهر واحد فقط، وهو رقم قياسي على مستوى الشركة.

بدورها توفر "بريبكو إكسكلوسفز" للوسطاء العقاريين إمكانية الوصول إلى العقارات الجاهزة بشكل حصري. تحتوي المنصة حاليًا على أكثر من 250 قائمة من العقارات تغطي أكثر من 70 مشروعًا.

كما تساعد "بريبكو جولدن فيزا" المستثمرين في الحصول على تأشيرة الإقامة طويلة الأمد "الإقامة الذهبية" في دولة الإمارات، وتتولى القيام بجميع الإجراءات والمعاملات الرسمية اللازمة.