ونقلت وكالة أنباء"شينخوا" الصينية، عن لي هونغ يان نائب رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، قوله إن تدفقات رأس المال العابر للحدود يتجه نحو التوازن منذ بداية العام.

وأضاف أن سوق النقد الأجنبي يبدي مرونة قوية، مع استمرار بقاء توقعات السوق والصفقات في إطار معقول ومنظم، فيما يستقر سعر صرف "الرنمينبي" عند مستوى معقول ومتوازن.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة أن اقتصاد الصين نما بواقع 4.6 بالمئة في الربع الثالث على أساس سنوي، وهو أقل من هدف الحكومة البالغ 5 بالمئة، ولكنه تجاوز تقديرات المحللين بقليل، وبما يبقي الضغوط على صناع السياسات الذي يعكفون على دراسة المزيد من إجراءات التحفيز.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 4.5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، متباطئا من 4.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة.

وتعمل السلطات منذ أواخر سبتمبر على تعزيز سياسات التحفيز بشكل كبير لإنعاش الاقتصاد المتعثر وضمان وصول النمو إلى المستهدف لهذا العام عند خمسة بالمئة.