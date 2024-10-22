ولطالما كانت AMD تتمتع بدور ثانوي في عالم رقائق الذكاء الاصطناعي، حيث سيطرت Nvidia على غالبية هذه السوق، مع تحكمها بأكثر من 80 في المئة من مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي في العالم، ولكن AMD تطمح الآن إلى الاستحواذ على حصة أكبر في هذه السوق التي ستبلغ قيمتها 500 مليار دولار بحلول عام 2028.

وقد يجذب الإطلاق الناجح لشريحة Instinct MI325X اهتمام مطوري برامج الذكاء الاصطناعي، الذين يبحثون عن خيارات إضافية في السوق، فرغم أن AMD لم تكشف عن وجود عملاء جدد لشريحتها الحديثة، فإنها تراهن على تحوّل MI325X إلى بديل يوازي أقوى منتجات Nvidia، ويفرض ضغوطاً على الأخيرة فيما يتعلق بالتسعير، فإنفيديا تتمتع بهامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 75 في المئة بسبب غياب المنافسة في السوق.



مواصفات شريحة MI325X

بحسب AMD فإن شريحة MI325X تضع معايير جديدة لأداء الذكاء الاصطناعي، وتوفر كفاءة لا تصدق للتدريب والاستدلال، حيث تم تزويدها بذاكرة HBM3e سعة 288 جيغابايت ووحدة معالجة رسوميات بتردد 1000 ميغاهرتز، يمكن تعزيزها حتى 2100 ميغاهرتز.

وتحتوي الشريحة الجديدة على 153 مليار ترانزستور، ويبلغ استهلاكها للطاقة 750 واط كحد أقصى، ومن المتوقع أن تدخل الإنتاج قبل نهاية عام 2024، فيما لم تُعلن شركة AMD بعد عن سعرها.

وبهذه المواصفات يمكن لـ MI325X تنفيذ مهام الحوسبة عالية الأداء بسرعة البرق، مع قدرة هائلة على تحليل البيانات بأقل من جزء في الثانية، كما يمكنها حل المهام المعقدة بسرعات خارقة، وهو ما يعتبر تقدماً ملحوظاً لقدرات AMD في صناعة الرقائق الذكية.

شرائح تعمل كالدماغ

وتحولت شرائح الذكاء الاصطناعي إلى المكون الأكثر طلباً في الأسواق، خلال عامي 2023 و2024، فأي شركة تريد أن تنافس في عالم الذكاء الاصطناعي الجديد، عليها اللجوء إلى هذه الشرائح التي تعتبر من أكثر الأدوات أهمية في دعم تطور البرامج والأجهزة الذكية.

وتعمل شرائح الرسوميات كالدماغ، ومهمتها تفسير التعليمات للمكونات الموجودة في الأجهزة الذكية، إذ لا يمكن لعمليات الذكاء الاصطناعي أن تتم، دون هذه الشريحة التي تمنح أي برنامج أو تطبيق طاقة لمعالجة المهام الصعبة.

AMD اكتسبت ثقة العمالقة

ويقول رئيس شركة تكنولوجيا مازن الدكاش، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن إطلاق شريحة MI325X يمثل خطوة مهمة في جهود شركة AMD للاستحواذ على حصة أكبر في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي المزدهرة، وهذا المسار الذي تعتمده AMD بات يشكل خطراً حقيقياً على إنفيديا، فشرائح AMD أصبحت معتمدة من قبل شركات تكنولوجية عملاقة مثل ميتا ومايكروسوفت وأيضاً من OpenAI مالكة ChatGPT، وهو ما يثبت جودتها وقدرتها على المنافسة في هذا المجال.

خطر حقيقي يواجه إنفيديا

ويشدد الدكاش على أنه وبغض النظر عن المواصفات القوية جداً التي تتمتع بها MI325X ومدى قدرتها على منافسة شرائح إنفيديا من الناحية التقنية، إلا أن تسريع AMD لجدول طرح منتجاتها من الرقائق الذكية، إضافة إلى قدرتها على طرح منتجات بشكل متلاحق، جميعها عوامل تشير إلى أن AMD تريد بالفعل كسر احتكار إنفيديا لهذه السوق، فشرائح AMD ورغم عدم الإعلان عن سعرها، ستكون أرخص بكثير من شرائح إنفيديا باهظة الثمن، ما سيدفع الأخيرة إلى تخفيض أسعار شرائحها، ولكن ورغم ذلك فإن AMD ستتمكن من رفع حصتها السوقية في السنوات المقبلة.

انعكاس إيجابي على السهم

ويكشف الدكاش أن شرائح AMD تتمتع بسرعات خاصة، تسمح لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بإنشاء المحتوى، والقيام بتحليلات تنبؤية، بتقديم أداء قياسي، وذلك بفضل تقنية الذاكرة المتقدمة المزودة بها، وهذا المسار الناجح في صناعة الرقائق، سينعكس إيجاباً على سهم AMD الذي سيحقق المزيد من الارتفاعات في المراحل المقبلة، علماً أن سهم AMD، شهد ارتفاعاً بنسبة 20 في المئة فقط هذا العام، في حين أن سهم إنفيديا سجّل ارتفاعات مذهلة بلغت نسبتها 175 في المئة.

ورأى الدكاش أن AMD ستستفيد أيضاً من التخبط الذي تعيشه شركة إنتل حالياً، ما سيساعدها في تثبيت قدميها جيداً في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الإشارات تتوالى على أن مقولة "لا أحد قادر على تصميم الرقائق مثل إنفيديا"، التي يتم ترديدها في الأوساط التكنولوجية، قد ولى زمنها إلى غير رجعة بسبب دخول شركة AMD القوي إلى هذه الصناعة.

تفّوق في المواصفات

من جهته يقول المطور التكنولوجي فادي حيمور في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن شريحة MI325X تتفوق ببعض المواصفات التقنية على شريحة G100 من إنفيديا، المزمع طرحها في الأسواق قريباً، فشريحة AMD الجديدة تستخدم ما يصل إلى 288 جيغابايت من الذاكرة، ما يعني أنها تناسب برامج الذكاء الاصطناعي أكثر من شريحة G100 التي تستخدم ما يصل إلى192 جيغابايت من الذاكرة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يمنح شريحة AMD أفضلية من الناحية النظرية، بانتظار ما ستحققه على أرض الواقع.

AMD تكسر احتكار إنفيديا

ويكشف حيمور أن AMD اكتسبت ثقة السوق عندما طرحت شريحة MI300X في 2023، التي جسّدت أولى تجارب الشركة في مجال صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، حيث تم تبني هذه الشريحة من قبل شركات تكنولوجية عملاقة نظراً لفاعليتها، ففي السابق كان يتم التشكيك في شرائح AMD لكونها جديدة في هذا المجال، ولكن الآن يمكن التأكيد على أن إنفيديا لم تعد المرجع الوحيد لتزويد الشركات الكبيرة بشرائح للذكاء الاصطناعي، وأن AMD وضعت حدا للاحتكار الذي كانت تمثله إنفيديا في السوق.

ويرى حيمور أن شريحة MI325X من AMD يمكن أن تكون خياراً يوازي خيارات إنفيديا، خصوصاً إذا كانت متوفرة في السوق بسعر أرخص من شريحة G100 التي قد يفوق سعرها الـ 40 ألف دولار أميركي، فالكثير من الشركات لا تستطيع تحمل هذه الكلفة المرتفعة، متوقعاً أن يتم استخدام شريحة MI325X من قبل مصانع الأسلحة والسيارات والطائرات والمستشفيات، والشركات المنتجة لبرامج مثل "شات جي بي تي" وجيميني وغيرها الكثير.