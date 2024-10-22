وتغطي المنشأة الجديدة مساحة 880 ألف قدم مربع وتوفّر خدمات عديدة مثل إنتاج مكونات محركات التوربينات الغازية وصيانتها وتجديدها، فضلا عن اختبارات الأداء الخاصة بها وتضمّ خلية فريدة من نوعها لاختبار المحركات، والمصممة لتقييم كل من محركات الطائرات والمحركات الصناعية المشتقة منها، بسعة أولية تصل إلى 50 محركا سنويا.

ويُتوقع اكتمال المنشأة على مرحلتين، بحلول الربع الأخير من عام 2026 والربع الثالث من عام 2027.

وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران إن الاتفاقية تعكس الالتزام باستقطاب الشركات الرائدة لتعزيز محفظة المشروع التي تضم شراكات رئيسة، من شأنها ترسيخ مكانة دبي على خريطة الطيران العالمية موضحا أن منشأة صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات تكشف الحرص على التكيف مع متطلبات الصناعة المتطورة ودعم النمو والابتكار في مجال الطيران.

من جهته قال لاري جيه هوي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IER MRO INDUSTRIES إن التعاون مع مشروع محمد بن راشد للطيران يسهم بتعزيز حضورنا المستدام في دبي الذي يمتد لأكثر من 22 عاما، وذلك من خلال تطوير وافتتاح هذه المنشأة الحديثة في دبي الجنوب وسيمكّننا من توسيع قدراتنا وتوفير حلول صيانة وإصلاح استثنائية تتجاوز أعلى معايير الجودة والكفاءة".

ويوفر "مشروع محمد بن راشد للطيران" للشركات العالمية خدمات ربط واتصال عالية المستوى، فضلا عن كونها منطقة حرة لشركات الطيران في العالم وشركات الطائرات الخاصة والصناعات المرتبطة بها.

ويقع المشروع في دبي الجنوب الجهة المسؤولة عن تطويره، ويستضيف مراكز للصيانة والتدريب والتعليم، ويسعى إلى دعم الصناعات الهندسية لتعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزا عالميا رائدا للطيران.