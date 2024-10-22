وتكشف الشركة أنه من المتوقع تسليم 45900 طائرة عالميًا خلال السنوات العشرين المقبلة، بما يعادل قيمة إجمالية تبلغ 3.3 تريليون دولار أمريكي، مع استمرار شركات الطيران في الاستثمار في الطائرات الأحدث والأكثر استدامة.

تأتي توقعات هذا العام، في الوقت الذي تستمر فيه صناعة الطيران في مواجهة مشكلات سلسلة التوريد التي تؤخر تسليم الطائرات، حيث يتوقع التقرير انخفاض عمليات التسليم بنسبة 5 بالمئة بين عامي 2024 و2027 بسبب نقص المكونات وذلك مقارنة ببيانات عام 2023.

وتكشف البيانات أيضًا أنه خلال الربع الرابع من عام 2024، يبلغ إجمالي عدد الطائرات في الخدمة حاليًا 26.100 طائرة، وهو ما يزيد بنسبة 5 بالمئة عن يناير 2020 سنة الجائحة، مما يُظهر مسار النمو القوي للصناعة والتعافي.

وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بتسليم وتشغيل الطائرات ذات الممر الواحد بزيادة بنسبة 13 بالمئة، مع انخفاض عدد الطائرات ذات الممرين بنسبة 3 بالمئة عن مستويات ما قبل الوباء. كما يظل عدد الطائرات الإقليمية النشطة منخفضًا بنسبة 8 بالمئة عن مستويات ما قبل الوباء، حيث شهدت الطائرات التوربينية أكبر انخفاض بنسبة 13 بالمئة.

بالنظر إلى السنوات العشرين القادمة، يكشف تقرير توقعات الأسطول لشركة Cirium أيضًا أنه من بين 45.900 طائرة جديدة من المقرر تسليمها بين عامي 2024 و2043، سيكون حوالي 98 بالمئة منها طائرات ركاب، حيث تتوقع الشركة أن تنمو السعة بنسبة 4.4 بالمئة سنويًا.

وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع تسليم ما يقدر بنحو 3500 طائرة شحن في السنوات العشرين المقبلة، مع توقع نمو أسطول الشحن في الصناعة بنسبة 2.6 بالمئة سنويًا. وستكون غالبية هذه الطائرات أو نحو 70% منها متأتية من خلال تحويل الركاب إلى طائرات شحن (P2F) بدلاً من عمليات التسليم الجديدة، حيث تتطلع شركات الطيران إلى تحقيق أقصى استفادة من الارتفاع الحالي في الطلب.

وتشير التوقعات إلى أن شركتي إيرباص وبوينغ ستظلان أكبر مصنعتين للطائرات التجارية، حيث ستسلمان ما يقدر بنحو 84 بالمئة من الطائرات بينهما، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 90% من حيث القيمة في عام 2043، في حين من المتوقع أن تستحوذ شركة كوماك على حصة 6 بالمئة من الطلب. وهناك حوالي 180 مليار دولار من الطلب على شركات تصنيع أخرى بالإضافة إلى برامج جديدة محتملة في غضون السنوات العشرين المقبلة.

وستظل آسيا ككل المنطقة الرائدة في نمو الطائرات، حيث تستحوذ على نحو 45 بالمئة من عمليات التسليم على مدى السنوات العشرين المقبلة، وستساهم الصين بنحو 20 بالمئة منها بمفردها، لتقترب بذلك من إجمالي أمريكا الشمالية.

ويتفاقم هذا النمو أيضًا بسبب صعود الطيران التجاري داخل الهند، والذي من المتوقع أن يشهد زيادة أعداد طائرات الركاب في البلاد من 720 في نهاية عام 2023، إلى أكثر من 3800 على مدى السنوات العشرين المقبلة.

وقال روب موريس، رئيس الاستشارات في شركة سيريوم أسيند للاستشارات: "مع استمرارنا في دخول الدورة التالية من النمو لصناعة الطيران، يوضح تقريرنا الجديد عن الأسطول الطلب المستمر على الطائرات الجديدة، حيث تتطلع شركات الطيران إلى تجديد وتوسيع أساطيلها.

ومع ذلك، من الواضح أن مشكلات سلسلة التوريد والتصنيع الأخرى ستستمر في التسبب في تأخيرات لمصنعي المعدات الأصلية، مما يؤدي إلى جداول تسليم غير مؤكدة للعديد من شركات الطيران، وقد تم أخذ هذا في الاعتبار في توقعاتنا.

"مع أسواق مثل الهند التي تستعد لنمو كبير، فمن الواضح أن السنوات العشرين القادمة ستكون تنافسية بشكل متزايد بالنسبة للمصنعين، مع استمرار شركات الطيران في الاستثمار في أساطيلها.

"يوضح التوقع أيضًا تحدي الاستدامة والصافي الصفري حيث يتم موازنة نمو الأسطول بكفاءة الطائرات الجديدة لدفع تخفيضات في انبعاثات الوحدات."

كشفت سيريوم أيضًا أن الطائرات ذات الممر الواحد من المتوقع أن تقود نمو الصناعة على مدى السنوات العشرين القادمة، بمعدل نمو سنوي متوقع يبلغ 3.9 بالمئة، متجاوزًا 3.3 بالمئة للطائرات ذات الممرين، حيث تستمر حركة المرور الطويلة في رؤية نمو أبطأ بعد الوباء. ومن المتوقع أن ترتفع الطائرات الإقليمية بشكل أكثر تواضعًا بمعدل إجمالي يبلغ 0.8 بالمئة سنويًا.