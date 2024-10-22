بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02 بالمئة، في وقت يتهيأ فيه المستثمرون للانتخابات الرئاسية الأميركية شديدة الأهمية في نوفمبر مع غياب أي أحداث أخرى على نفس القدر من الأهمية.

وعبر أربعة من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) عن دعمهم لمزيد من خفض أسعار الفائدة، لكنهم اختلفوا فيما يبدو حول وتيرة الخفض أو النطاق الواجب بلوغه.

وارتفعت أسهم شركة البرمجيات الألمانية ساب خمسة بالمئة بعد أن رفعت الشركة أهدافها للسنة بالكامل بدعم من أعمال الحوسبة السحابية القوية في الربع الثالث. وساعد ذلك في رفع أسهم التكنولوجيا 1.4 بالمئة.

وارتفعت أسهم الشركة السويسرية للتكنولوجيا لوجيتك ثلاثة بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها للعام بأكمله.

وكشفت شركة راندستاد، أكبر وكالة توظيف في العالم ومن ثم تلعب دورا حاسما في تقييم حالة سوق العمل، عن أرباح ربع سنوية أعلى قليلا من التوقعات لترتفع أسهمها أربعة بالمئة إلى أعلى مستوى في عامين ونصف.

وارتفعت أسهم شركة ساب السويدية للسيارات والتي تنتج معدات عسكرية مثل الصواريخ والغواصات خمسة بالمئة، بعد أن قالت الشركة إن أرباحها التشغيلية الفصلية كانت أكبر من المتوقع، كما أكدت توقعاتها السنوية.

وتخطى بنك دي.إن.بي الأكبر في النرويج توقعات أرباحه في الربع الثالث لترتفع أسهمه أربعة بالمئة كما رفعت مجموعة الشحن الدنمركية ميرسك توقعاتها بعد الإعلان عن نتائج قوية لترتفع أسهمها 2.5 بالمئة بعد فتح السوق.