وسجل البنك صافي ربح للربع بلغ 5.366 مليار ريال (1.43 مليار دولار)، مقارنة مع أرباح بـ 5.01 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2023.

وعزا البنك الأهلي السعودي في بيان على سوق الأسهم السعودية "تداول" ارتفاع صافي الأرباح إلى زيادة صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين للربع الثالث 2024 إلى 5.4 مليار ريال بنسبة 7.1 بالمئة بسبب الإرتفاع في إجمالي دخل العمليات التشغيلية.

وارتفع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 5.2 بالمئة الى 9.2 مليار ريال نتيجة لارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 0.5 بالمئة وارتفاع صافي الدخل من رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 19.6 بالمئة بالإضافة الى ارتفاع إجمالي الدخل من الإستثمارات بنسبة 41.1 بالمئة."

وبلغت الأصول 1.1 تريليون ريال (266.30 مليار دولار) بزيادة 9.49 بالمئة.

وعن فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فقد ارتفع صافي الربح بنحو 4 بالمئة ليصل إلى 15.6 مليار ريال، مقارنة بـ 15.05 مليار ريال كان قد سجلها خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وقال البنك إن ودائع العملاء ارتفعت 1.5 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلى حوالي 634.2 مليار ريال.

وعين البنك طارق عبد الرحمن السدحان رئيسا تنفيذيا جديدا في مارس لقيادة البنك، ليحل محل الرئيس التنفيذي المكلف السابق الذي تولى المنصب عام 2023 في خضم الاضطرابات التي أعقبت سقوط بنك كريدي سويس.