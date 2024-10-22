وتأتي هذه الصفقة، التي تجمع بين اثنين من أبرز اللاعبين في قطاعِ الطيران في أبوظبي، لتؤكد على مكانة الإمارة كمركز عالمي للطيران، وتدعم التوسع المستمر لـ"الاتحاد للطيران" ومنظومة الطيران في أبوظبي.

وفي إطار الصفقة، سيتم بيع مجموعة من محركات الطائرات من الجيل التالي إلى الاتحاد للطيران لتشغيل أسطول طائراتها الحديثة؛ ويشمل ذلك تسعة محركات GEnx لتشغيل طائرات "بوينغ 787"، وخمسة محركات من طراز GP7200 لطائرات "إيرباص "A380، ومحرك من طراز Trent XWB لطائرات "إيرباص "A350، ومحرك من طراز V2500 لطائرات "إيرباص A320".

وتؤكد هذه الصفقة على التعاون الوثيق بين "سند" و"الاتحاد للطيران"، مما يعزز مكانة القطاعِ في أبوظبي ويدعم طموحات الإمارة الاستراتيجية، لا سيما وأن هذا القطاع يساهم بشكل كبير في تنمية التجارة غير النفطية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "سند" - منصور جناحي إن قيمة الصفقة مع طيران الاتحاد بلغت 1.5 مليار درهم، مشددا على أن الصفقة تعكس قوة قطاع الطيران في إمارة أبوظبي

وفي حديث خاص لسكاي نيوز عربية، كشف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "سند" - منصور جناحي عن أن الصفقة تدعم خطط طيران الاتحاد لتوسعة شبكة وجهاتها عالميا، وأنه تم بيع 16 محركا لطيران الاتحاد.

تعد "سند" شركة متخصصة في مجال هندسة الطيران وحلول تمويل وتأجير مكونات محركات الطائرات. ... وتعتبر "سند" إحدى الشركات المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار.

وقال إن إجمالي قيمة عقودنا يتجاوز 33 مليار درهم إماراتي، مشيرا إلى أن 96 بالمئة من إيرادات مجموع سند تأتي من خارج دولة الإمارات.

وتوقع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "سند" - منصور جناحي تسجيل إيرادات بقيمة 4.5 مليارات درهم لسنة 2024 بنمو بنسبة 23 بالمئة.

وكانت المجموعة قد حققت أداء استثنائيا خلال النصف الأول من عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 2.3 مليار درهم، بفضل مساهمات كبيرة من قسمي الصيانة والإصلاح والعَمرة الأساسية وحلول التمويل.

كما أوضح جناحي أن سند تسعى إلى تدشين مركز صيانة محركات جديد في مصر، كما تعمل على التوسع في العديد من الأسواق منها إفريقيا.

تركز المجموعة على تعزيز حضورها العالمي وإنشاء أعمال جديدة خارج دولة الإمارات لترتقي بخدماتها إلى مستوى مؤسسة تعتمد التصدير، بما يدعم رؤية تعزيز التجارة الخارجية للدولة، مع تحقيق نسبة تقارب 96 بالمئة من إيرادات المجموعة من خارج دولة الإمارات.