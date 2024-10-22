تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0545 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2732.44 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2746.20 دولار للأوقية.

ويعد الذهب تحوطا في أوقات التقلبات السياسية والجيوسياسية، وقفز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق أمس الاثنين مسجلا 2740.37 دولار للأونصة، وصعد بأكثر من 32 بالمئة منذ بداية هذا العام.

ومع قرب انتخابات الرئاسة الأميركية، التي تجرى في الخامس من نوفمبر، تنخرط المرشحة الديمقراطية كاملا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب في منافسة حامية للفوز ببعض أكثر الولايات تأرجحا.

وفي الآونة الأخيرة اغتالت إسرائيل أكبر قيادات في جماعة حزب الله اللبنانية وحركة حماس، فيما لا توجد أي مؤشرات على أنها تكبح جماح هجومها الجوي والبري.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، كشفت أداة فيد ووتش لمراقبة السوق التابعة لسي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون الآن بنسبة 89 بالمئة أن يخفض البنك المركزي الأميركي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 34.05 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ نهاية 2012 في الجلسة الماضية.

وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1006.87 دولار للأونصة. وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1062.59 دولار للأونصة، بحسب بيانات رويترز.