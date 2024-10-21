فقد أبرزت وكالات أنباء "تاس" و"إنترفاكس " و" ريا نوفوستي" وصحيفة “ كوميرسانت و فيديموست” المباحثات التي أجراها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمقر الكرملين والتي ركزت على مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

في حين ركزت القناة الأولى وقناة روسيا 24 في التلفزيون الروسي على افتتاح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الروسي "مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للتعليم" بمدرسة بريماكوف الدولية في العاصمة موسكو.

من جانبها بثت وكالة تاس للأنباء تقريرا مفصلا عن تاريخ العلاقات الإماراتية - الروسية فيما عرضت “قناة روسيا اليوم " تقريرا خاصا بالشأن نفسه.