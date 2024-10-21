وحقق مصرف عجمان أعلى صافي أرباح خلال فترة 9 أشهر، ونتجت هذه الزيادة في الأرباح عن زيادة بمقدار 9 بالمئة في إجمالي الدخل التشغيلي الذي بلغ 1.2 مليار درهم، مقارنة مع 1.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2023، وبلغ صافي الدخل التشغيلي 616 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وحققت عائدات حصص المساهمين زيادةً بلغت 12.8 بالمئة سنوياً، بزيادة 1669 نقطة أساس، كما ارتفعت العائدات على الأصول بنسبة 1.6 بالمئة سنوياً، بزيادة 205 نقطة أساس.

وتأتي هذه النتائج القوية مدعومةً بميزانية متوازنة بإجمالي أصول يبلغ 24.4 مليار درهم وودائع عملاء تبلغ 20.3 مليار درهم وحقوق ملكية تبلغ 3 مليار درهم.

ويضمن المركز الجيد لرأس المال والجودة المتحققة في الأصول متابعة التحسن في مستويات الأداء القوي هذا العام مقارنةً بالعام السابق، وكذلك في كل ربع سنوي جديد عن الربع الذي يسبقه.