وأوضح تي كيه رامان الرئيس التنفيذي لدار التمويل أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تتويجاً لمساعي الجانبين لتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها، ما يعزز السيولة في الأسواق المالية ويحفز النشاط الاقتصادي.

من جانبه، ذكر أيمن الخطيب، المدير العام العضو المنتدب لدار التمويل للأوراق المالية أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة نوعية نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المالية لدار التمويل.

وأضاف أنها تعمل أيضا على تعزيز العمليات التشغيلية لشركة دار التمويل للأوراق المالية ما يسهم في توظيف رؤوس الأموال بالشكل الأمثل.