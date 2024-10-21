وتأتي هذه الشراكة مواكبة للنمو المستمر في الطلب على الوحدات السكنية الفاخرة في الإمارة.

ومن المقرر طرح مجمّع "ماندارين أورينتال رزيدنسز" السكني للبيع خلال وقت لاحق من العام الحالي، والذي يشمل نحو 228 منزلا، وسيتم إنشاء المشروع في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات.

وتتميز وحدات المجمع بإطلالة على متحف زايد الوطني، ويقع على مقربة من متحف اللوفر، ومتحف التاريخ الطبيعي، ومتحف جوجنهايم أبوظبي.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية إن الشراكة مع ماندارين أورينتال تعكس قوة الطلب من المشترين المحليين والأجانب على المشاريع الفاخرة في أبوظبي، ونسعى من خلالها إلى الارتقاء بتجربة المعيشة الفاخرة ضمن المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، كما تؤكد هذه الشراكة قدرة "الدار" على استقطاب العلامات التجارية التي تجسد أعلى معايير التميز في الخدمة وترتقي بتجربة العملاء إلى آفاق جديدة.

من جانبه، قال لوران كليتمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ماندارين أورينتال إن التعاون مع مجموعة الدار العقارية في تطوير المشروع السكني، يعكس التزامنا بتقديم تجارب استثنائية للأشخاص الذين يرون في الإمارة ليس فقط وجهة فريدة للزيارة بل يطمحون أيضاً للعيش والاستقرار فيها على المدى البعيد، ونتطلع إلى إرساء معايير جديدة لأساليب الحياة الفاخرة في أبوظبي.