ويأتي ذلك مع تزايد الإقبال بالفعل على شراء المعدن النفيس وسط توقعات خفض أسعار الفائدة.

تحركات الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 2739.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:50 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2740.37 دولار في وقت سابق اليوم.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2750 دولارا.

وارتفعت أسعار الذهب، الذي يعتبر استثمارا آمنا في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية بسبب قدرته على الاحتفاظ بالقيمة، بأكثر من 32 بالمئة حتى الآن هذا العام ليسجل عدة مستويات قياسية جديدة.

وتشهد الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 منافسة شديدة بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كاملا هاريس في الولايات السبع المتأرجحة التي ستحدد نتيجة الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر.

وفي الشرق الأوسط، فر المئات من سكان بيروت من منازلهم مع مهاجمة إسرائيل لمواقع مرتبطة بالعمليات المالية لجماعة حزب الله مما فاقم المخاوف من تصاعد الصراع.

ويتوقع المتداولون بنسبة 90 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في نوفمبر.

وصعدت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 34.06 دولار للأونصة لتسجل أعلى مستوى منذ أواخر عام 2012.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1014.20 دولار للأونصة ليصل إلى أعلى مستوى منذ منتصف يوليو، بينما وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1067.49 دولار.