ويعد مشروع "ميسان"، الذي يمتد على مساحة أكثر من 600 ألف متر مربع، ، أحد المشاريع الرائدة التي تخدم أهداف الخطة التطويرية في جزيرة الريم، وسيمتاز المشروع عند اكتماله في توفير تجارب معيشية راقية وفق أعلى المعايير العالمية التي توفر بيئة معيشية مثالية لساكنيها.

ويضم المجتمع السكني "ميار" على 132 وحدة سكنية متعددة الطوابق هي الأولى من نوعها في أبوظبي، حيث تتكون الوحدة السكنية الواحدة على 2 "تاون هاوس" بمساحة 245 متر مربع لكل "تاون هاوس"، وشقة علوية في الطابق الثاني والثالث حيث تتراوح مساحتهما ما بين 218 و 269 متر مربع، حيث تم تصميمها على مساحات توفر بيئة سكنية استثنائية تلائم احتياجات ساكنيها وأنماط حياتهم العصرية، والتي تتناسب مع احتياجات العائلات التي تميل إلى إبقاء أحبائها بالقرب منها بالاضافة الى المستثمرين الراغبين بامتلاك وادارة مبانيهم السكنية الخاصة.

ويضم المجتمع السكني "ثريا"، على 184 وحدة سكنية (تاون هاوس)، والتي تبلغ مساحة الأربع غرف 318 متر مربع بينما تبلغ مساحة الثلاث غرف 236 متر مربع .

وتتميز بتصاميمها المعمارية الفاخرة، حيث يستهدف المشروع شرائح مجتمعية متنوعة بما في ذلك العائلات والمستثمرون. ويتميز المشروع بسهولة الوصول الى الشاطئ والمتنزهات والمركز مجتمعي.

وقال بيل أوريجان الرئيس التنفيذي لمجموعة "مُدن القابضة": "تحرص مُدن القابضة على إطلاق المشاريع السكنية العصرية والمتكاملة في إمارة أبوظبي، في إطار جهودها الرامية إلى توفير مجتمعات تُثري حياة السكان وتسهم في دفع عجلة النمو والازدهار العمراني المستدام، والمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للمعيشة".

من جانبه، قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "مُدن العقارية": "تُعتبر المرحلة الأولى من المشروع نقطة انطلاق للمراحل المقبلة، التي ستشمل على وحدات سكنية وفلل، وخدمات متنوعة، ليصبح المشروع متكامل ومستداماً".

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع أصبحت متاحة الآن لجميع المشترين من مختلف الجنسيات.