تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 1.05 دولار، بما يعادل 1.4 بالمئة إلى 74.11 دولارا للبرميل بحلول الساعة 12:33 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 1.21دولار أو 1.8 بالمئة إلى 70.43 دولارا للبرميل.

وكان برنت قد انخفض بأكثر من سبعة بالمئة الأسبوع الماضي بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط نحو ثمانية بالمئة.

وكان ذلك أكبر انخفاض أسبوعي للخامين منذ الثاني من سبتمبر، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وانخفاض بعض المخاطر في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة إن هناك فرصة "للتعامل مع إسرائيل وإيران بطريقة تنهي الصراع لفترة من الوقت".

وخفضت الصين صباح اليوم أسعار الإقراض القياسية كما كان متوقعا، في إطار حزمة أوسع من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصاد.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن اقتصاد الصين نما في الربع الثالث بأبطأ وتيرة منذ أوائل 2023، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن الطلب على النفط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية في مؤتمر للطاقة بسنغافورة اليوم إنه لا يزال "متفائلا إلى حد ما" حيال الطلب الصيني على النفط في ضوء تكثيف دعم السياسة بهدف تعزيز النمو، وكذلك ارتفاع الطلب على وقود الطائرات وتحويل النفط الخام إلى كيماويات.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتصريحات الإيجابية بشأن الطلب على النفط من الرئيس التنفيذي لأرامكو من المرجح أن تدعم أسعار النفط".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الجمعة إن إنتاج حقول النفط ارتفع 100 ألف برميل يوميا إلى مستوى غير مسبوق عند 13.5 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر.