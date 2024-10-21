جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفلاديمير بوتين، اليوم في الكرملين، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس دولة الإمارات إلى روسيا الاتحادية.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، والرئيس الروسي، خلال الجلسة، مسار تطور العلاقات الإماراتية - الروسية خلال الفترة الماضية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفضاء والطاقة وغيرها من الجوانب في ظل شراكة البلدين الإستراتيجية، مؤكدين حرصهما على تطوير هذه العلاقات على مختلف المستويات.

كما تطرق اللقاء إلى قمة مجموعة "بريكس" ودور المجموعة في دعم العمل الجماعي الدولي لتحقيق الأهداف العالمية المشتركة، مثمنا في هذا السياق جهود الرئيس فلاديمير بوتين في قيادة أعمال مجموعة "بريكس" في دورتها الحالية، متمنياً لروسيا التوفيق في رئاستها للمجموعة.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على بناء شراكات فاعلة مع مختلف دول العالم وتعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف من أجل تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعوب العالم أجمع.

كما تبادل رئيس دولة الإمارات والرئيس الروسي، خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك؛ وفي هذا السياق أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نهج دولة الإمارات الثابت في دعم العمل من أجل السلام والاستقرار في العالم بجانب دفع الحلول والمبادرات السلمية للنزاعات والصراعات.

واستعرض الجانبان، الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وشدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ضرورة العمل من أجل منع توسيع الصراع في المنطقة والذي يهدد أمنها واستقرارها إضافة إلى إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل على أساس "حل الدولتين" والذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.

من جانبه رحب الرئيس فلاديمير بوتين برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في روسيا، معرباً عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لجهود الوساطة التي بذلتها دولة الإمارات خلال الفترات الماضية، وأسفرت عن نجاح تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، فيما أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره للحكومة الروسية للتعاون الذي أبدته مع دولة الإمارات في هذا الشأن والذي كان له الدور الهام في نجاح جهودها، مؤكداً حرص دولة الإمارات على مواصلة بذل مزيد من الجهد في هذا الجانب الإنساني المهم.

حضر جلسة المحادثات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعلي الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد الصايغ وزير دولة، وفيصل البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، وخلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز، ومحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، كما حضرها من الجانب الروسي عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وفيما يلي أهم ما جاء في كلمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات: